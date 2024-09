El Gran Teatre de la Passió de Cervera, tancat per obres a l'escenari

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gran Teatre de la Passió de Cervera estarà tancat fins a finals d’any per la renovació integral de l’escenari. Segons va explicar el president del Patronat de la Passió, Xavier Cañabate, es tracta d’una obra d’emergència ja que l’escenari original havia quedat obsolet i perillava que cedís. Es tracta d’un gran escenari amb una longitud de 40 metres de llarg per 20 de profunditat i el cost de la seua renovació supera el mig milió d’euros.

Per a això, compten amb ajuts de la Generalitat i la Diputació que sumen uns 300.000 euros. Queda pendent la firma de la cessió de l’immoble a la Paeria, que permetria l’aportació dels 200.000 restants. El patronat proposa una cessió a llarg termini d’entre 50 i 90 anys.

Per a l’actuació s’han tapat amb lones les 1.700 butaques del teatre. En la primera fase es portarà a terme únicament la renovació de l’escenari de fusta per un que es construirà amb una estructura de peces intercanviables. En una segona actuació es projecta poder canviar els telons i millorar l’accés per la part posterior de l’edifici i la renovació dels vestidors. Cañabate va comentar que esperen poder reobrir el teatre per a la celebració dels Pastorets, si bé afectarà el cicle de teatre de la Paeria, que solia començar les actuacions per les festes locals que se celebren aquest cap de setmana.

Per a Xavier Cañabate, la cessió del Gran Teatre a la Paeria és una prioritat “ja que una entitat sense ànim de lucre no pot suportar els costos d’aquest equipament, que superen els 100.000 euros a l’any”.El Gran Teatre és un edifici de nova planta que va obrir les portes el 1966 per a les escenificacions de la Passió. Té una superfície de 4.200 metres quadrats.