Cervera projecta oferir estudis de postgrau a la Universitat

L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va anunciar que projecten oferir estudis de postgrau a la Universitat de Cervera. Va explicar que es tracta d’aconseguir un aprofitament més gran de l’edifici universitari, que en l’actualitat té molts espais de magatzems obsolets i, des de fa més d’una dècada, una gran precarietat estructural per la deixadesa i abandó de l’immoble per part de la Generalitat, que és la titular de l’edifici. En l’actualitat, la Universitat allotja l’Institut Antoni Torroja, les classes del centre associat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Biblioteca Comarcal, l’Arxiu Comarcal de la Segarra i les dependències de l’arxivament de la Generalitat. És també un dels centres que acull les activitats culturals de la localitat.

Pomés va explicar que projecta reunions amb diverses universitats catalanes i també amb el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que, des de fa mig segle, ofereix estudis a la capital de la Segarra. Per a l’alcalde, es tracta que Cervera sigui un referent en l’àmbit acadèmic i en estudis especialitzats a nivell de les demandes de tècnics de les empreses de la zona: “Cal evitar la fuga de talents”, va defensar. Per aquesta raó, en les últimes setmanes està mantenint reunions amb titulars de diversos departaments de la Generalitat; la setmana vinent ho farà amb el responsable d’Educació i la setmana passada ja ho va fer amb el conseller d’Exteriors, Jaume Duch, per plantejar estudis de l’àmbit de la Comunitat Europea. Duch va participar també el cap de setmana passat en el seminari del Moviment Europeu i del Consell d’Europa, que va acollir una setantena de participants d’aquest àmbit a la Universitat.

El seminari del Moviment Europeu acull 70 participants

El paranimf de la Universitat va acollir el cap de setmana el Seminari del Moviment Europeu. La trobada va ser un punt de debat i reflexió dels experts i líders polítics sobre el paper del Consell d’Europa. Entre els ponents hi havia la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez; el síndic del País Basc, Manuel Lezertua; l’expresident del Parlament Europeu Enrique Baró; i l’ambaixador Juan Antonio Yáñez, entre altres. Jan Pomés, que és membre de la junta del Consell Català del Moviment Europeu, va ser el responsable de presentar les jornades amb una conferència que va dedicar a la trajectòria de la Universitat.