Mur de contenció per millorar l'accés a Montfalcó Murallat

Les Oluges està construint un mur de contenció per millorar l’accés al recinte medieval de Montfalcó Murallat. L’obra està situada al nou accés des de l’Eix Transversal. Segons explica l’alcalde, Josep Maria Mallol, al tram hi ha un revolt força pronunciat “on ha quedat atrapat algun autocar”, que es resoldrà amb la construcció del mur que permetrà ampliar la calçada. El cost total és de 47.705 euros finançats al 56 per cent per la Diputació.