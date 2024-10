Només l'11 per cent de la població de Guissona és major de 65 anys

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Guissona té actualment 7.776 habitants i només l’11 per cent de la població té més de 65 anys, mentre que la franja entre 0 i 25 anys suposa el 33 per cent dels veïns. La xifra és molt elevada tenint en compte que la mitjana a Lleida és del 20 per cent de majors de 65. Segons l’alcalde, Jaume Ars, a Catalunya són el 19 per cent. La situació ve donada per l’expansió constant de bonÀrea, que fa servir el 90 per cent dels residents. És per aquesta raó que l’alcalde va demanar la setmana passada durant la visita del director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Juan José Torres, polítiques actives per als joves amb l’objectiu de poder fixar la població. Concretament, va explicar Ars, una oferta més gran de formació dual i de formació perquè els joves que deixen els estudis després d’ESO puguin aconseguir un lloc de treball. L’alcalde va presentar també la setmana passada en el transcurs de la primera reunió del curs de la Taula de Cohesió, formada per representants de les diferents nacionalitats, de les entitats locals, empreses i el consistori, l’actual situació de Guissona, amb un 52 per cent de població originària d’altres països. Segons assenyala Ars, si bé la convivència es manté de forma “exemplar”, l’augment constant de veïns, uns 200 a l’any, fa que trobar habitatge a preus assequibles sigui impossible. Això fa que molts veïns hagin de buscar pis en altres pobles del pla de Lleida.

Actualment la construcció d’habitatges a l’any se situa al voltant de les 150, majoritàriament promogudes per la mateixa bonÀrea. Malgrat tot, aquest creixement és insuficient per poder atendre la demanda local. Per al primer edil, la Generalitat hauria de participar de forma activa en la construcció de nous pisos ja que “es produeix una situació d’estancament” poblacional que afecta els ingressos municipals.