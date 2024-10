Gravaran els abocaments de residus en zones urbanes de Cervera i Guissona

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments de Cervera i Guissona instal·laran càmeres de videovigilància per controlar els comportaments incívics en matèria de residus. Després de dos dècades d’iniciar-se el sistema porta a porta, en els últims mesos els residus incontrolats apareixen en qualsevol lloc. Des de bosses d’escombraries a les papereres del centre ciutat, abocaments a les zones perifèriques i fins i tot als camins agrícoles.

La competència de la seua recollida ja va generar l’any passat debat entre la Paeria de Cervera i el consell i ara es pretén resoldre amb accions i campanyes conjuntes, càmeres de vigilància i amb un augment de les sancions que està pendent d’aprovar-se a finals d’any. Actualment, les faltes lleus es castiguen amb 120 euros; les greus amb 360 i les molt greus amb 1.080 euros.De forma paral·lela, el consell i els ajuntaments han iniciat aquesta setmana una campanya de conscienciació així com un augment de les inspeccions. Segons l’alcalde de Guissona, Jaume Ars, hi ha veïns que no utilitzen els cubells d’escombraries amb xip quan treuen les bosses dels residus al carrer sense fer la selecció preceptiva.