Acaben les millores de l'accés al recinte medieval

Aquesta setmana han culminat les obres per millorar l’accés a Montfalcó Murallat des de l’Eix Transversal. L’ajuntament de les Oluges va construir un mur de contenció per millorar l’accés al recinte medieval. L’alcalde, Josep Maria Mallol, va explicar que en aquest tram hi ha un revolt pronunciat “en què s’havia quedat atrapat algun autocar”. La nova infraestructura ha permès ampliar la calçada en una actuació que ha tingut un cost de 47.705 euros, dels quals el 56 per cent ha estat finançat per la Diputació.

Per la seua banda, el consistori també ha repavimentat el camí de l’encreuament de la carretera de Santa Fe a Montfalcó que estava molt deteriorat. Els treballs han ascendit a 104.227 euros. El departament d’Agricultura de la Generalitat n’ha finançat el 95%.