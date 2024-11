Els Diables batejaran un nou personatge del bestiari a la Fira del Foc

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Colla de Diables Forces Diabòliques de Sanaüja organitza demà la VI edició de la Fira del Foc. Es tracta d’un certamen que vol impulsar la cultura popular al voltant del foc i que compta amb una fira amb una vintena de parades amb productes gastronòmics, artesans i de proximitat.

Aquest any la fira coincideix amb la XIII Trobada de Diables de la Segarra Històrica que comptarà amb 140 participants. En aquesta ocasió, hi participaran els Diables Alta Segarra, el Ball de Diables de Cervera Carranquers, la Colla de Diables de Santa Coloma de Queralt, el Drac Aimeric i el grup de batucada Tocanassos de Ponts.La fira arrancarà a les cinc de la tarda i aquest any com a novetat, a les 18.30 hores, es donarà a conèixer el nom de la nova bèstia de l’agrupació, que ja es va estrenar per la festa major. Per escollir el nom, els Diables van portar a terme un procés participatiu entre els veïns del municipi, que va rebre unes cinquanta propostes.Durant la tarda hi haurà actuacions de percussió: a les vuit tindrà lloc la popular rifa i a partir de les nou començaran els lluïments de les colles i el correfoc pels carrers del poble. A partir de la mitja nit seguirà la festa amb DJ Nuncarguense i DJ Polesdo.