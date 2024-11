Solidaritat en acció: dos veïns de Cervera viatgen a València per entregar aliments i subministraments als afectats per la dana

Publicat per carmina marsiñach vídeos de JULIÀ PRADO Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos veïns de Cervera, Albert Dardé i Julià Prado, han partit aquest dissabte de matinada en el seu vehicle tot terreny cap a València, carregats d’aliments, medicaments i altres subministraments essencials per a les persones afectades pel recent temporal. El divendres, ambdós van llançar una crida en xarxes socials per reunir la quantitat de donacions més gran possible, i la resposta dels veïns va ser massiva.

Amb el maleter atapeït de productes de primera necessitat, Dardé i Prado s'han unit a Salou a uns altres vuit vehicles 4x4 i dos furgonetes amb el mateix propòsit d’ajuda. Durant el trajecte, es van trobar llargues files de vehicles i milers de voluntaris que es dirigien al sud per col·laborar en les tasques d’assistència. A prop del migdia, el grup va arribar a Paiporta, una de les zones més colpejades pel temporal. "Està tot devastat, sembla que hi hagi hagut una guerra", comentava Julià Prado, visiblement afectat per la situació al lloc.

Des de Paiporta, van continuar el seu recorregut cap a Alcàsser i Picanya, on van distribuir més ajuda.