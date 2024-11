La Policia Local de Cervera incorpora sis nous agents i en total hi haurà onze efectius

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local de Cervera ja ha incorporat sis nous agents i en total comptarà amb onze efectius que vetllaran per la seguretat del municipi. Aquesta setmana han començat a treballar quatre dels sis agents i els altres dos són a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya fent el curs de policia. Aquest augment de la plantilla permetrà ampliar l’horari de les patrulles que prestaran el servei de dilluns a divendres de les 06.00 h a les 22.00 h i els dissabtes i diumenges de 06.00 h a 18.00 h.

En l’última convocatòria per accedir a la Policia Local tan sols van superar les proves 9 dels 70 candidats que es van presentar. D’aquests, sis són els que han entrat en plantilla i els altres tres estaran en reserva per a futures incorporacions tal com van explicar des de la Paeria.Val a recordar que en les oposicions de principis d’any cap dels 76 candidats no va aconseguir plaça. Fa anys que Cervera arrossegava un dèficit d’agents, la qual cosa generava queixes dels veïns del municipi.