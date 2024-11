Fins a 292 multes des del 2002 per no col·laborar amb el porta a porta

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La Segarra va ser una de les comarques pioneres a implementar el sistema de recollida porta a porta fa més de 20 anys. Tot i així, no tothom recicla bé o compleix amb el calendari de recollida establert. Des del 2002 l’Àrea de Gestió de Residus del consell comarcal ha imposat 292 multes als veïns que no separen bé els residus, una mitjana de 13 cada any. Són sancions que poden oscil·lar entre els 300 i els 2.700 euros.

El president del consell, Ramon Augé, va explicar que els expedients sancionadors “són l’últim recurs” i tenen una finalitat dissuasiva, en cap cas recaptatòria. En aquest sentit, va manifestar que s’imposen “molt poques sancions”. Només el 2023 es van portar a terme 1.124 visites i es van enviar cartes als veïns dels quals es va poder identificar i constatar que de forma reiterada no van col·laborar amb la recollida porta a porta. A més, des de l’administració es desenvolupen campanyes de sensibilització i conscienciació, atenció telefònica i conferències sobre reciclatge.

L’any passat també es van implementar controls d’accés a les deixalleries de Cervera i Guissona

D’altra banda, el consell comarcal està estudiant com bonificar les persones que reciclen correctament. En aquest sentit, Augé va considerar que per augmentar els índexs de reciclatge cal anar més enllà i oferir “incentius perquè es faci millor”. L’ens comarcal treballa per implementar una taxa de residus més justa i que els usuaris paguin pels residus que generen, però “té moltes dificultats tècniques”, va explicar el president, que assenyala que encara no hi ha prou tecnologia per dur-lo a terme.

De fet, segons la Llei de Residus 7/22, que pretén fer efectiva l’última directiva de la UE en aquesta matèria, l’abril del 2025 les administracions locals hauran de tenir una taxa específica que permeti implementar el pagament per generació i que reflecteixi el cost real del servei de recollida, transport i tractament de residus. Probablement, aquesta nova taxa justa suposarà una nova pujada del rebut de residus, tot i que encara està per determinar.

A començaments de l’any passat també es va implementar un control d’accés a les deixalleries de Cervera i Guissona amb l’objectiu d’evitar actes incívics i augmentar els índexs de reciclatge, que el 2023 a la Segarra es van mantenir com l’any anterior, en un 55 per cent.

La taxa de residus s’incrementarà un 2,28 per cent el 2025

El consell comarcal de la Segarra apujarà un 2,28% la taxa de gestió de residus el 2025. Els veïns passaran de pagar 149 a 152,39 euros anuals per habitatge. Així es va aprovar en el ple extraordinari de la setmana passada amb els vots en contra d’ERC i l’abstenció de SiF.El president, Ramon Augé, va explicar que aquest augment es deu a la nova taxa estatal que va entrar en vigor l’1 de gener del 2024 segons l’Ordre TED/789/2023 sobre els costos d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle als abocadors. Per cada tona de residus sense tractament que entri a l’abocador comarcal, l’administració haurà d’abonar 12,8 euros a l’Estat.El 2024 la taxa ja es va incrementar un 15%, un augment que van atribuir a una actualització de preus, que feia dos anys que no es traslladava al rebut.