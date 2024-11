'Tasca a l'atac!', un èxit per al foment dels hàbits d'estudi

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Estudiar, saber organitzar-se i ser constant no sempre és feina fàcil. Per això des del Pla Educatiu d’Entorn de Cervera per tercer any consecutiu han posat en marxa la proposta Tasca a l’atac, un acompanyament educatiu per a alumnes de Primària i Secundària.

Es tracta d’una activitat gratuïta, oberta, inclusiva i sense inscripció que es porta a terme a la Biblioteca Josep Finestres tres dies a la setmana: els dilluns, els dimecres i els dijous de 17.00 hores a 19.30 hores. Una monitora dona suport als alumnes en les seues tasques diàries, treballs o bé desenvolupant tècniques de planificació, hàbits d’estudi i recerca d’informació.

La iniciativa ha començat aquest mes de novembre i s’allargarà fins al maig. Durant els mesos d’hivern és quan té més èxit. Entre els anys 2022 i 2023 el servei ha efectuat 1.190 atencions a nens i joves. N’hi ha alguns que són assidus cada any; en canvi, d’altres han conegut aquesta iniciativa enguany. “A casa em costa molt posar-me a fer deures”, explica un dels alumnes en el seu primer dia.

Des del Pla Educatiu d’Entorn expliquen que aquesta activitat està pensada per atendre una àmplia diversitat d’alumnat, des dels que busquen millorar el rendiment acadèmic fins als que necessiten un suport addicional. Per a d’altres, la biblioteca és un espai còmode, segur i amb una gran varietat de recursos gratuïts al seu abast, que moltes persones no tenen l’oportunitat de tenir a casa. També es converteix en un punt de convivència i socialització, si bé en un ambient de treball en veu baixa i en el qual es conrea la concentració.

El Pla Educatiu d’Entorn de Cervera és una proposta del departament d’Educació i la Paeria de Cervera per donar resposta a les necessitats educatives de la ciutat més enllà de les aules.