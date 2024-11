Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos nous negocis s’instal·len al Centre d’Empreses Innovadores (CEI) de Cervera: Loud Europa i BDR Workshop. El CEI està ubicat al polígon industrial, en una nau de l’antiga Lear, on es van habilitar set mòduls de 60 metres quadrats per a negocis amb l’objectiu de potenciar el teixit industrial, donant suport a persones que inicien la seua activitat i aporten innovació al territori. Ahir, el regidor de Promoció Econòmica, Raimond Fusté, els va entregar les claus dels mòduls als nous empresaris que en disposen durant tres anys per començar la seua activitat.

En aquest sentit, Brooke Mrad s’instal·larà en el mòdul 2. Ella és la representant de l’empresa Loud Europa, una agència de màrqueting digital especialitzada en la generació de contactes (leads), que a més disposa d’un departament dedicat al màping 3D i disseny digital. Pel que fa al mòdul 3, Juli Laudes, creador de BDR Workshop, obrirà un taller de reparació de bicicletes. Oferirà serveis de manteniment, reparació i personalització de bicicletes, així com venda de recanvis i accessoris.

Al seu torn, també impartirà tallers sobre cursos de manteniment i formació sobre el món de la bici. Tan sols queda un mòdul disponible.