L'Escola d'Adults es trasllada a la nova seu a les sitges de l'antic Senpa

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola d’Adults de Guissona ha finalitzat el trasllat a la nova seu, situada a l’antiga sitja del Servei Nacional de Productes Agraris (Senpa) a l’avinguda Verge del Claustre. Dijous passat van començar les classes a les noves instal·lacions. Fins ara s’ubicaven en una aula de l’espai La Llavor, que s’havia quedat petit. El centre de formació d’adults ha experimentat un gran creixement en els últims dos anys i ja compta amb 115 alumnes matriculats en els cursos d’alfabetització, català, castellà i competències digitals. Segons explica l’alcalde, Jaume Ars, l’ajuntament ha adequat una aula, un despatx i un espai per als serveis.

Des de l’any 2012, el consistori tenia un conveni amb el departament d’Agricultura de la Generalitat perquè l’edifici del Senpa pogués ser utilitzat per les diferents entitats del municipi.

Aquest any es va traspassar la gestió de les instal·lacions al departament d’Educació i està previst que a mitjà termini l’administració autonòmica faci una reforma completa de l’equipament i es puguin habilitar més aules, per poder ampliar l’oferta formativa amb el curs de GES, el graduat de l’ESO per a adults o més classes d’informàtica.