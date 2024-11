Èxit de la II Jornada sobre Ciències Socials i Humanes a la Segarra Històrica

Pere Verdés va inaugurar les jornades amb una ponència sobre el safrà a la Segarra a l’edat mitjana. - C. MARSIÑACH

Publicat per C. M. Verificat per Creat: Actualitzat:

El Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES) i La Nova de Cervera van organitzar dissabte passat la II Jornada sobre Ciències Socials i Humanes a la Segarra Històrica. L’esdeveniment, que va tenir lloc a la sala de plens de Guissona, va comptar amb 70 inscrits i 14 ponències presentades per 18 autors. Des de l’organització van destacar que “és una gran ocasió per mostrar la vitalitat de la investigació històrica i cultural de la comarca i per posar de relleu el treball fet des del territori”. El doctor en Historia Medieval Pere Verdés va inaugurar la jornada amb la seua ponència sobre el safrà en la Segarra a finals de l’Edat Mitjana.

També es van presentar els projectes dels museus de Guissona i Cervera (David Castellana i Mireia Pedro), la valoració de tres anys de treball de La Nova de Cervera (Miquel Pol i Pere Miret), l’estudi documental sobre l’església de Sant Francesc de Cervera (Mariona Armengol), l’anàlisi del castrum i les esglésies Sanaüja (Lluís Castany), la biografia de Lluís Rosell i la seua resistència durant l’exili (Francesc Lluch), els avenços arqueològics en el camp de batalla de Gra (Joana Albesa, Jaume Moya i Marc Munell), les fonts bibliogràfiques sobre el cost humà de la Guerra Civil (Jordi Oliva i Josep Rubió), el nou inventari del patrimoni de Granyena (Mercè Salsench), un projecte de memòria històrica de Torà (Xavier Sunyer), el germen de la Corporación Alimentaria Guissona (Marc Verdés), els inicis poètics de Jordi Pàmias (Alba Granell), la tradició dels gegants a la Segarra (Arnau Pinós) i l’estudi de Sant Pere el Gros a Cervera (Arnau Gimbert).