Robòtica a l'abast de tothom

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Guissona va inaugurar ahir la IV Fira de la Robòtica, un espai per atansar aquesta disciplina a tots els veïns i despertar l’interès dels més joves per les ciències i la tecnologia. L’esdeveniment, que tindrà lloc a l’espai La Llavor, és organitzat per l’ajuntament de Guissona, bonÀrea i Caixa Guissona.

Des d’ahir fins al diumenge 1 de desembre la fira comptarà amb diferents activitats, tallers i demostracions obertes a tot el públic per veure com la robòtica pot resoldre diferents aspectes del nostre dia a dia o com es pot aplicar en l’àmbit laboral i educatiu.

Avui els alumnes de Fedac Guissona faran una exhibició de robòtica competitiva

Jaume Alsina, director general de bonÀrea, va defensar que “en poblacions com Guissona també és possible desenvolupar projectes tecnològics d’alt nivell i oferir les mateixes oportunitats formatives i de futur que a les grans ciutats”.

A l’Espai IA (intel·ligència artificial) de la fira hi haurà una zona d’aprenentatges sobre ciberseguretat, una demostració dels projectes dels alumnes del cicle formatiu d’Electromecànica de l’Institut Guissona o experiències de realitat virtual i augmentada a càrrec d’AFK Virtual Events.

A l’Espai Connecta es podrà programar i dissenyar robots de Lego Education i Make Block. I a l’Espai ESLAM es podrà experimentar amb el sistema shuttle de bonÀrea, que prepara automàticament les comandes de compra online o experimentar amb els usos industrials de les talladores làser a càrrec de l’empresa Jové i Blasch d’Agramunt.

Avui a les 17.00 hores tindrà lloc una exhibició de Quanta, una competició de robòtica educativa a càrrec de l’alumnat de Fedac Guissona.

Aquest cap de setmana també tindrà lloc la IV Fira Playmobil i Lego al Pavelló 11 de setembre de Guissona.

La Llavor, un espai educatiu sobre noves tecnologies

La Llavor és un projecte educatiu creat l’any 2020 i liderat per bonÀrea i CaixaGuissona, amb la col·laboració de l’ajuntament de Guissona i Robotix, que naix per conrear les vocacions tecnològiques entre els joves de zones rurals.En aquest espai s’ofereix formació gratuïta als 1.100 alumnes de P3 fins a 4t d’ESO dels centres educatius de Guissona dins del seu currículum escolar.El 2021 el projecte de La Llavor es va ampliar a Agramunt amb 280 alumnes. I des d’aquest curs també s’ofereix a Ponts, Torà o Santa Coloma, arribant a 1.600 alumnes més. Tots ells tenen entre 30 i 60 hores anuals de formació.