L’equip de govern de Ribera d’Ondara presenta una querella contra l’exalcalde Francesc Sabanés

L’equip de govern de Ribera d’Ondara, encapçalat per l’alcaldessa Elisabet Jové (abans d’AM), ha presentat una querella contra l’exalcalde Francesc Sabanés, del PSC. Així ho ha avançat a l’ACN la mateixa Jové que ha afegit que l’acusació és per un suposat delicte de malversació de diners públics i falsedat documental durant els 10 anys en què Sabanés ha estat a l’alcaldia. La querella es presenta l’endemà que hagi pres possessió el nou regidor Antonio Fernández que relleva Albert Puig, expulsat d’Aliança Catalana. Puig donava suport al govern de Jové però ara Fernández ha entrat com a no adscrit i preveu donar suport als socialistes per presentar una moció de censura. Segons Jové, la maniobra és per “tapar” tot el que hi ha.

El PSC va guanyar les eleccions el 2023 a Ribera d’Ondara i va obtenir 3 regidors, els mateixos que ERC-AM, que va ser la segona força més votada, i Aliança Catalana, que va treure un representant. Sabanés va tornar a ser alcalde amb l’abstenció del regidor d’Aliança Catalana però al març, ERC i Puig van pactar una moció de censura per fer fora Sabanés. El pacte va causar molt rebombori i va motivar la baixa de Jové de les files dels republicans i la seva formació és ara Acord per Ribera d’Ondara. També es va donar el cas que el regidor d’Aliança Catalana va ser alcalde accidental durant uns mesos mentre Jové estava de baixa per maternitat. Posteriorment però, va ser expulsat del partit per comentaris homòfobs a les xarxes i al setembre va deixar el càrrec.

Amb Jové a l’alcaldia, l’equip de govern assegura haver trobat coses que no s’han fet bé durant els darrers 10 anys per part de Sabanés quan era alcalde. Tot i que no ha precisat un a xifra exacta de quant podria pujar la malversació, Jové ha destacat que disposen de documentació de “despeses que no estan ben presentades”. Així mateix, Jové s’ha mostrat convençuda que la moció que ara el PSC i el nou regidor no adscrit (abans número 2 d’Aliança Catalana) vol ser una estratègia per “tapar tot això” i recuperar l’alcaldia.

La querella s’ha presentat aquest dimecres als jutjats de Cervera.