El consell localitza almenys 940 habitatges buits a tota la comarca

Com en moltes comarques de Lleida, la Segarra té un dèficit d’oferta d’habitatge. Segons el Cens d’Habitatge Buit que va impulsar el consell comarcal de la Segarra entre 2022 i 2023, a la comarca hi ha almenys 940 habitatges buits. Es tracta d’un registre en què es van comptabilitzar els immobles privats en desús que estan en bon estat, però també aquells en abandó o descurats.

L’objectiu d’aquest llistat és tenir una radiografia de la situació de l’habitatge a la comarca per poder impulsar polítiques de promoció i incentivar els particulars a llogar, vendre els seus immobles o trobar altres solucions alternatives com la masoveria o les cooperatives per frenar la despoblació rural.

A Cervera es van detectar 183 habitatges en desús i a Guissona van comptabilitzar 98 immobles

El 2022 es va portar a terme un primer cens a tota la comarca, excloent Guissona i Cervera, que es van registrar 659 habitatges amb indicis de desocupació, un 13,31% dels 4.659 habitatges que hi havia a la comarca. El 2023 es va fer el registre a Cervera, on es van comptabilitzar 183 habitatges buits, un 4 per cent de les 4.669 que hi ha al municipi. A Guissona es van detectar 98 immobles en desús, un 4,3 per cent dels 2.299 que té la població. Aquest 2024 des del consell han començat a actualitzar aquest cens. Al Consell d’Alcaldies celebrat dimecres es va fer balanç del funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge de la Segarra des que es va posar en marxa a començaments de març i es va presentar el nou servei d’assessorament per als municipis en matèria d’habitatge. D’altra banda, el vicepresident de la Diputació Agustí Jiménez va presentar tres línies de subvencions amb l’objectiu de frenar la despoblació que han de permetre contractar nous tècnics.

Des que l’Oficina Local d’Habitatge de la Segarra va entrar en funcionament, s’han tramitat fins a 208 expedients d’ajuda per pagar el lloguer, el 74% a Guissona, on a causa de l’alta demanda va acordar amb l’ajuntament que l’oficina s’hi desplacés dos vegades a la setmana. En aquest balanç, no es comptabilitza Cervera, que compta amb una Oficina Local d’Habitatge propi.

També s’ofereix assessorament a la ciutadania per a ajuts de rehabilitació, millora de l’accessibilitat o eficiència energètica. En un futur, el consell vol impulsar la creació de la Taula d’Habitatge per activar el mercat.

Nous ajuts de la Diputació per atreure nous veïns

El vicepresident de la diputació de Lleida Agustí Jiménez, acompanyat pel director de l’àrea de Cooperació Municipal i Comarcal i Noves Tecnologies, Víctor Peguera, van presentar dimecres al consell comarcal de la Segarra les tres línies de subvencions que la corporació ha posat en marxa per atreure nous veïns.D’aquesta manera, Peguera va explicar que s’està treballant per fer front al repte demogràfic mitjançant la contractació de nous tècnics. “Aquest increment donarà continuïtat als tècnics subvencionats durant l’últim any i permetrà contractar més per al territori”, va afirmar Jiménez.Per una altra banda, una altra línia de subvencions fomentarà i incentivarà la disponibilitat d’habitatges als municipis amb més risc de despoblació. I, finalment, es finançaran projectes i actuacions mitjançant l’obertura de noves opcions d’ocupació.