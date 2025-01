Acord perquè els escolars nadin gratis a la piscina de BonÀrea

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Guissona ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació BonÀrea Sport perquè els alumnes dels centres educatius puguin rebre classes de natació i per impartir classes de pilates gratuïtes per a majors de 65 anys a les noves instal·lacions esportives de l’entitat.

Segons l’alcalde, Jaume Ars, els estudiants de primària i secundària “tindran l’oportunitat de perfeccionar les seues habilitats aquàtiques dins de l’horari lectiu, en el desplegament curricular de la matèria d’educació física”.

Perquè els alumnes dels centres educatius puguin fer classes de natació gratuïtes

L’edil assenyala que és un projecte que destaca per la “universalitat i gratuïtat” fent que tots els alumnes, independentment del seu context socioeconòmic, puguin accedir a classes de natació sense cap cost per a ells ni per als centres educatius. Les escoles i instituts decidiran en quins cursos i en quins trimestres impartiran les classes de natació, preservant així l’autonomia dels centres.

Les classes de pilates gratuïtes per a persones majors de 65 anys ja s’oferien des de fa quatre anys amb convenis amb els gimnasos del municipi. Així mateix, el consistori destinarà 24.000 euros anuals a aquest Projecte Esportiu Municipal. El conveni tindrà una durada de quatre anys, que seran prorrogables.