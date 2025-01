Més vigilància policial per evitar excrements de gossos a la via pública

Cartells per conscienciar de les bones pràctiques. - C. MARSIÑACH

L’ajuntament de Guissona impulsa una nova campanya de sensibilització perquè els propietaris de mascotes compleixin amb l’ordenança de Benestar Animal. Segons l’alcalde, Jaume Ars, “l’objectiu és aconseguir una bona convivència, promoure el cens municipal de les mascotes i fomentar el civisme entre les persones propietàries d’animals de companyia i tenir una via pública més neta, sense excrements de gos ni orines”.

Per a això, la Guàrdia Municipal portarà a terme dos accions d’inspecció. D’una banda, s’impulsaran controls aleatoris de xip i cens municipal, tal com exigeix la llei a nivell estatal. I per una altra, els agents també incrementaran la vigilància per evitar excrements de gos a la via pública i s’aplicaran sancions a aquelles persones que no recullin els excrements. Les multes poden arribar a ser de 200 euros.

També es faran controls aleatoris de xip i cens municipal de les mascotes

El juny del 2024, gràcies a un conveni amb Món Animal Cabanabona, es van portar a terme diferents accions perquè els propietaris xipessin i esterilitzessin les seues mascotes, una campanya de senyalització amb bones pràctiques dirigida a propietaris de gossos, amb un tríptic que es va enviar casa per casa i es van organitzar conferències i formació.