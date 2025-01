Projecten una planta de biometà que suposaria 15 llocs de treball

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Greening Biomethane IV SL, amb seu a Granada, projecta construir una planta per produir biometà i compost a partir de residus agroramaders. Està prevista en terrenys dividits entre els termes municipals de Cervera i els Plans de Sió i, una vegada entri en servei, haurà de generar 15 llocs de treball. El promotor ha iniciat els primers passos de la tramitació ambiental del projecte, que preveu tractar un total de 142.072 tones de residus a l’any.

Els terrenys on es preveuen construir les instal·lacions són quatre finques rústiques on actualment no hi ha cap edificació i que ocupen una superfície de 116.831 m². Segons es detalla en el projecte, les edificacions només ocuparien un 6,92% d’aquesta extensió. Les parcel·les es troben a 2,5 quilòmetres del Canós i limiten amb una via asfaltada que va cap aquest nucli de població des de la carretera L-303.

A la Segarra es generen 382.330 tones de purins a l’any, segons dades de la Generalitat

La planta haurà de tractar residus ramaders per transformar-los en biometà i injectar-lo a la xarxa de distribució de gas natural. La connexió de gas produït s’efectuaria a Cervera, en una canonada ja existent ubicada al costat de l’autovia A-2 i la carretera L-303 que va direcció al polígon de Cervera. D’altra banda, també es farà el compostatge del digestat per elaborar fertilitzant.

En el projecte, l’empresa promotora defensa que la utilització de biometà en lloc de combustibles fòssils redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

També exposa que el projecte generarà llocs de treball locals i impulsarà l’economia del territori. Greening Group va nàixer el 2011 com a enginyeria especialitzada en projectes d’energies renovables.

Segons el document de l’Estratègia Catalana de biogàs 2024-2030, a la Segarra es generen 382.330 tones de purins a l’any. El Govern va apuntar que les comarques que generen entre 300.000 i 450.000 tones de purins anuals haurien de comptar almenys amb una planta de processament de purins. En aquest sentit, des de la Generalitat remarquen que les plantes de biogàs permetrien al sector agroalimentari trobar alternatives per a una gestió més sostenible dels residus i d’aquesta manera poder diversificar la seua activitat. La instal·lació prevista entre Cervera i els Plans de Sió se suma a un altre projecte a Tarroja (vegeu el desglossament).

S’afegeix a una altra instal·lació prevista a Tarroja de Segarra

Nortiben, una societat conjunta dels grups Ibenergi i Nortegas Renovables dedicada a la construcció de complexos per a la producció de biometà, projecta a la partida de la Mata de Tarroja de Segarra una planta de biogàs amb una inversió de 9 milions d’euros.L’objectiu de l’empresa és situar-se en un punt estratègic de la producció ramadera per poder generar cada any 42 GWh de biometà, la qual cosa suposa valoritzar unes 200.000 tones anuals de residus ramaders. La societat va mantenir trobades amb ramaders de la zona per aconseguir prou suport per portar a terme el projecte. En un radi de 15 quilòmetres es troba una cabanya de 400.000 porcs i 15.000 de bestiar boví.Aquesta planta es preveu a la partida de la Mata, a prop de l’encreuament de Prenyanosa, al costat de la carretera L-311. Podria generar una vintena de llocs de treball directes.