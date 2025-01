La cultura del billar ja arriba als més joves de la ciutat

Els alumnes dels instituts de Cervera en una de les classes extraescolars de billar al Casal. - C. MARSIÑACH

El Club Billar del Casal de Cervera vol fomentar aquest esport entre els més joves i fer planter per evitar que aquest modalitat minoritària desaparegui. Per això, amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn de Cervera, la setmana passada van arrancar noves classes extraescolars gratuïtes per a joves d’entre 12 i 18 anys dels dos instituts de la capital de la Segarra. De moment, ja compten amb 15 alumnes que s’entrenen cada dimarts a la tarda.

El director esportiu de l’entitat, Sergi Garriga, explica que el club té al voltant de 25 jugadors amb una mitjana d’edat de 50 anys i falten relleus. Esperen que amb aquesta iniciativa els joves s’apassionin pel món del billar i puguin donar continuïtat a aquesta històrica entitat i a l’afició local, de llarga tradició.

Al maig, per segon any, se celebraran tres campionats europeus al Casal de Cervera

Segons Garriga, el billar és un esport que requereix paciència i dedicació i que s’aprèn amb els anys. “Hi ha en joc tant l’equilibri mental com la facilitat que tinguis per fer caramboles. No és fàcil, cal estar molt concentrat”, explica.

A més de les classes setmanals, els joves inscrits a l’extraescolar poden jugar una hora de forma gratuïta al Casal. El 2004 es va portar a terme una iniciativa similar, una promoció de la qual van sortir jugadors com Mateu Carbonell, de Cervera i billarista de la lliga d’honor, que va ser alumne de Francesc Fortiana, un dels jugadors més reconeguts del club, especialista a jugar a la banda, però també destacava en tots els estils de joc curt.

El Club Billar Casal de Cervera va nàixer el 1968 i és un dels clubs de referència a nivell espanyol del joc en curt. A la capital de la Segarra s’han celebrat cinc campionats d’Europa, un campionat mundial i l’any passat, per primera vegada en la història, es van celebrar tres campionats europeus. Aquest any, al maig, tornaran a acollir aquestes tres competicions en les modalitats de banda i dels quadres 47/2 i 71/2.

Els billaristes del club també participen en els campionats de Catalunya i Espanya. El de Cervera és un dels tres clubs federats de Lleida, a més del de la capital i el de les Borges Blanques.

El billar del Casal cada tarda rep jugadors de tota la província i fins i tot d’Igualada. “Hi ha molt bon ambient”, conclou Garriga.