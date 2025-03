Més de 400 alumnes en la cantata ‘L’Espill Encantat’

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Fa mesos que més de 400 alumnes de cinc escoles i tres instituts de Guissona i Cervera preparen l’espectacle L’Espill Encantat, una producció del Conservatori de Cervera que aquest any arriba a la cinquena edició. Formaran part del cor d’aquesta cantata que es representarà al Teatre Ateneu de Guissona els pròxims 19 i 20 de març, amb un total de cinc funcions.

Durant el curs han participat en tallers de música, cant i arts escèniques amb professors del conservatori. Segons el director artístic, Xavi Hidalgo, “els membres del cor són els encarregats de catalitzar les emocions de l’obra a través del cant i les coreografies”. El seu objectiu serà tornar el color i l’alegria a una ciutat grisa on la gent està segrestada per pantalles. Ho faran a través de la música.