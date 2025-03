La Paeria vol impulsar 21 pisos de lloguer social

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera està negociant la compra d’un edifici de la Sareb per impulsar 21 pisos de lloguer social. Així, segons l’alcalde, Jan Pomés, l’objectiu és que tinguin “un preu assequible” per garantir el dret a l’habitatge dels més joves i de les persones o les famílies amb menys ingressos.

L’edifici és al carrer Rosa dels Vents, al barri dels Ametllers, i és un dels que es van quedar inacabats amb l’esclat de la crisi immobiliària el 2008. L’ajuntament sospesa comprar l’immoble a través de les línies de finançament de l’Agència Catalana de l’Habitatge i de l’Institut Català de Finances.

Tanmateix, l’interior dels pisos està bastant deteriorat i, en cas que finalment l’adquirís l’administració local, haurien de reformar-se. Durant un temps l’edifici va estar okupat i va ser objecte de queixes entre els veïns. Per aquest motiu, la Sareb va decidir tapiar portes i finestres.

El regidor d’Urbanisme, Antonio Delgado, es va mostrar prudent: va assegurar que és un procés complex i també hi ha algun promotor privat interessat a adquirir l’edifici. Tot i així, segons l’Agència Catalana de l’Habitatge, quan es tracta d’un immoble que procedeix d’una execució hipotecària o una dació de pagament, les administracions públiques i les entitats socials del tercer sector tenen prioritat a l’hora d’adquirir els habitatges, ja que poden exercir el seu dret de tempteig i retracte.

Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Habitatge, el 2023 hi havia un total de 41 persones a Cervera que es van inscriure com a sol·licitants de vivenda protegida. La capital de la comarca compta amb 131, de les quals 34 són de promoció pública.

De moment, l’ajuntament no disposa d’habitatges públics. Sí que compta amb una vivenda d’emergència social gestionada per Càritas per atendre situacions de vulnerabilitat de forma temporal.

Val a recordar que, segons el Cens d’Habitatge Buit que va impulsar el consell de la Segarra entre els anys 2022 i 2023, a la comarca hi ha almenys 940 vivendes en desús. A Cervera es van detectar 183 habitatges buits, abandonats o descuidats, un 4 per cent dels 4.669 que hi ha al municipi.