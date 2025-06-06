Un llibre per salvar una església
Editen ‘El Convent de Sant Francesc d’Assís de Cervera’, que Mn. Josep Arques va escriure el 1931. Els fons recaptats amb les vendes es destinaran a rehabilitar el temple d’estil gòtic
L’associació Amics de Sant Francesc i l’antic rector de Cervera, Mossèn Xavier Romero, han impulsat la publicació del llibre El Convent de Sant Francesc d’Assís de Cervera de mossèn Josep Arques (1883-1949), editat per la historiadora de l’art Mariona Armengol i el filòleg Josep Armengol. Els fons recaptats amb les vendes es destinaran íntegrament a la rehabilitació de l’església de Sant Francesc per evitar que es deteriori de forma irreversible.
El llibre és una transcripció i traducció de la Reseña histórica del Convento de San Francisco de Asís establecido en Cervera, que Arques va escriure entre 1922 i 1931. Inclou notes inèdites de la historiadora de l’art cerverina Maria Teresa Salat, que va morir l'agost del 2023. Es tracta del primer llibre que es publica sobre aquest temple. “Traiem a la llum aquest treball de mossèn Josep Arques per atansar la història de Sant Francesc al públic, que sigui accessible i per posar en relleu el conjunt monumental”, explica Mariona Armengol.
Arques va escriure aquest manuscrit en castellà per presentar-lo als premis literaris que va convocar l’Acadèmia Mariana de Lleida en honor a la Mare de Déu del Coll de les Savines de Cervera el 1931 i va guanyar. Al document explica la història del temple gòtic que es va fundar al segle XIII, i esmenta la llegenda que narra que va ser fundat per sant Francesc d’Assís, encara que l’autor no es posiciona sobre això. Relata la destrucció del convent durant la guerra de Joan II al segle XV, quan els frares van haver de traslladar-se a l’antic hospital de Berenguer de Castelltort que es trobava a l’actual Casal Parroquial, així com part de la història franciscana. Amb la desamortització de Mendizábal al segle XIX, part del conjunt monumental va passar a mans privades. A part d’aquests apunts històrics, Arques també fa una descripció minuciosa de l’església, el convent i el patrimoni que es va perdre durant la Guerra Civil. Gràcies a això, han descobert que la Mare de Déu que és a la Sagristia de l’església de Santa Maria prové de Sant Francesc. Armengol destaca que Arques va centrar la seua investigació històrica a divulgar les esglésies més humils i menys conegudes que es trobaven als barris.
El llibre s’ha il·lustrat amb fotografies actuals i antigues que es conserven a l’arxiu. La presentació serà demà dissabte a les 19.00 a l’Auditori Municipal i es podrà adquirir a partir de la setmana que ve a les llibreries de Cervera.
Ramon Gené, de l’associació d’Amics de Sant Francesc, explica que el seu principal objectiu és donar a conèixer l’església, que pertany al bisbat de Solsona, per evitar que acabi en ruïnes com la part del convent que és de propietat privada.
Si s’ha pogut conservar és gràcies a les reformes que el gremi de paletes han portat a terme en els últims anys cada 13 de juny en honor al patró de la construcció, sant Antoni de Pàdua. L’any passat el bisbat va intervenir a la teulada per evitar goteres, però requeriria de forma urgent una actuació profunda de més de 100.000 euros per assegurar la capella de Sant Antoni. L’entitat treballa per buscar fons.