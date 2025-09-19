Localitzen un niu de vespa asiàtica en un fanal al costat del col·legi de Sant Antolí de Ribera d'Ondara
La qual cosa la localització del vesper suposa un altre avís sobre el progressiu acostament d’aquesta espècie a les zones del pla
Un niu de vespa asiàtica (vespa velutina), una espècie invasora que depreda les abelles, ha estat creixent durant dos mesos en un fanal situat davant el col·legi de Sant Antolí sense que ningú s’hagués adonat de la seua presència fins que ahir va ser albirat per dos paletes que estaven treballant a les obres del poliesportiu.
El vesper, de mida mitjana segons va explicar un veí que es dedica a l’apicultura, va ser tractat ahir amb un líquid que, en condicions normals, hauria de provocar la mort dels insectes mentre vagin accedint a l’interior.
El tractament va comptar amb el suport dels Bombers de la Generalitat, que van desplaçar a la zona un vehicle amb escala perquè l’apicultor pogués atansar-se al niu. Aquest divendres serà despenjat per ser destruït de manera definitiva.
Sant Antolí es troba a una altitud de 587 metres sobre el nivell del mar al costat de la Panadella, per la qual cosa la localització del vesper suposa un altre avís sobre el progressiu acostament d’aquesta espècie a les zones del pla, on la seua presència pot afectar les explotacions fruiteres al reduir la presència d’abelles.
La seua presència va ser detectada per primera vegada al Pirineu de Lleida fa set anys, el 2018.