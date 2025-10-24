SEGRE

El Govern central inicia les gestions per desbloquejar la pensió de viudetat de la veïna de Cervera

Després que SEGRE denunciés ahir aquesta situació

La Manuela i la seua filla Imma mostren el llibre de família suís amb l’annex espanyol. - C.MARSIÑACH

La subdelegació del Govern central a Lleida ha iniciat les gestions per intentar desbloquejar la pensió de viduïtat que hauria d’estar percebent una veïna de Cervera des de fa un any i mig. Com va informar SEGRE ahir, Manuela Regueiro, de 84 anys, es va quedar viuda el 19 de març del 2024 i des d’aleshores no ha cobrat la pensió de viduïtat perquè la tramitació està embussada entre la Seguretat Social i el Registre Civil. La seva filla, Imma Closa, ho va denunciar dimecres a Rac1. 

“És una sensació d’impotència total”, va assegurar després a aquest diari. El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va parlar telefònicament ahir amb la família i els va explicar que ha contactat tant amb el Registre Civil com amb la Seguretat Social per veure què ha succeït perquè un expedient no hauria d’estar aturat tant temps. L’afectada va conèixer el seu marit, Ramon, de Bellmunt, a Suïssa, i es van casar allà el 1965. Per agilitzar els tràmits per a la prestació, van sol·licitar el llibre de família a Suïssa i actualment hi ha un bloqueig burocràtic.

