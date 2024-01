La boira tanca un carril a l'AP-2 i redueix la velocitat

La densa boira que es va registrar ahir a les comarques del pla de Lleida va obligar a tancar un carril a l’AP-2 entre Castelldans i Juneda, en ambdós sentits, i a reduir la velocitat a 60 quilòmetres per hora en aquest tram a les Garrigues. La nul·la visibilitat es va allargar fins passades les 11 hores del matí. La boira “molt densa” també va obligar a activar el protocol de seguretat en aquesta via d’alta capacitat amb el làser que marca el límit de la calçada en aquest tram en direcció a Barcelona. També durant el matí la boira va ser “molt densa” a l’autovia A-2, entre Golmés i Soses, en un tram de quaranta-cinc quilòmetres, i a Ribera d’Ondara, a la Segarra, segons van informar des del Servei Català de Trànsit. La boira va ser densa i persistent durant el matí en bona part de les comarques del pla, amb una visibilitat pràcticament nul·la a les carreteres secundàries i d’accessos a nuclis. Els conductors es trobaven bancs de boira que feien molt difícil circular per la poca visibilitat i que obligaven a reduir la velocitat a 40 quilòmetres per hora en comarques com la Noguera, l’Urgell o la Segarra, entre altres.