Un 30% més d'autocaravanes a Lleida després de la pandèmia

L’auge del caravàning, en especial després de la pandèmia, ha fet que a la província de Lleida el nombre d’autocaravanes hagi augmentat un 30% en els últims dos anys. Així ho assenyalen les dades de la Federació Espanyola d’Autocaravanes (FEAC), recollides en l’estudi El turisme d’autocaravanes a la demarcació de Lleida, elaborat per la Universitat de Lleida (UdL). Aquest informe també indica que, en els últims anys, tant les comarques de Ponent com les de l’Alt Pirineu i Aran s’han adaptat per donar resposta a aquesta modalitat d’allotjament turístic.

Actualment hi ha a les comarques lleidatanes 72 àrees de servei i 1.081 places per acollir autocaravanes. La comarca que concentra més àrees és l’Urgell, amb quinze. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va posar en relleu que els municipis s’adaptin a aquests allotjaments.

D’altra banda, la Val d’Aran es promociona a Fitur com a destinació que aposta i treballa en la sostenibilitat i en la cura de les muntanyes.