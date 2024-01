Compte enrere per a la biblioteca de la Pobla

L’ajuntament de la Pobla de Segur ha tret a concurs les obres per habilitar una nova biblioteca pública a l’avinguda Catalunya, amb un pressupost de més de 900.000 euros. La major part d’aquesta suma procedeix d’una subvenció de 772.000 euros atorgada pel departament de Cultura. Està condicionada al fet que els treballs estiguin adjudicats com a màxim el 28 de febrer, per la qual cosa el consistori va posar en marxa a mitjans d’aquest mes el procés de contractació per complir el termini i poder cobrar l’ajuda.

La nova biblioteca s’instal·larà al local del bloc d’habitatges a l’avinguda Catalunya que actualment acull el Telecentre i la Sala Anna Maria Janer, un espai polivalent dedicat a activitats culturals. El projecte preveu fusionar aquests dos espais, que sumen prop de cinc-cents metres quadrats, i construir una rampa per eliminar barreres arquitectòniques. Està previst habilitar-hi tres espais per a diferents fons bibliogràfics. Un de caràcter general, amb una superfície d’uns 145 metres quadrats, un altre de reservat a obres infantils amb una extensió de 70 metres quadrats i un tercer destinat al públic juvenil, que disposarà de 55 metres quadrats. Així mateix, hi haurà un espai polivalent de 40 metres quadrats, un altre de formació de 18 metres quadrats que podria exercir funcions similars a les del Telecentre i una àrea per consultar diaris i revistes.

Aquesta nova biblioteca substituirà l’actual, també a l’avinguda Catalunya però amb una superfície d’uns 175 metres quadrats, menys de la meitat del futur equipament. La va posar en marxa Obra Social de la Caixa el 1959 i va passar a ser un equipament municipal l’any 1997.

L’actuació suposa un cost global de més de 111.000 euros i comprèn la instal·lació de prestatgeries amb capacitat per a 9.000 volums, el subministrament de mobiliari formal i informal per a les àrees infantil i juvenil i d’adults, la instal·lació de cortines per als finestrals de les dos plantes, el subministrament del mobiliari fet a mida en diversos espais i d’equipament informàtic i audiovisual.

Ajuda de 97.000 euros per a la biblioteca de Sort

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit una ajuda de 97.545 euros per dotar de mobiliari la biblioteca de Sort.