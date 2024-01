Demanen 8 anys de presó per a un xòfer per la mort de dos motoristes

La Fiscalia sol·licita una condemna de vuit anys i mig de presó per a M.S.T., el conductor de Lleida de 40 anys que el 17 de setembre del 2021 quan circulava ebri i drogat va atropellar mortalment una parella de motoristes a l’A-22 entre Lleida i Alpicat i va fugir. El Ministeri Públic sol·licita que se li imposin sis anys pels delictes d’homicidi per imprudència greu en concurs amb els delictes viaris i uns altres dos i mig de presó per un delicte d’abandó del lloc. Es tracta d’una de les peticions més altes efectuades a Lleida per delictes de trànsit. Així mateix, sol·licita que no pugui conduir vehicles durant el mateix període i indemnitzi els familiars de les víctimes amb 180.000 euros. Precisament, els familiars de les dos víctimes, Maria Masip i Josep Pepo Lladonosa, de 39 i 41 anys respectivament, exerceixen l’acusació particular. Els familiars de Masip, representats pel lletrat Daniel Ibars, sol·liciten que l’acusat sigui condemnat a nou anys de presó i que se li prohibeixi conduir durant deu anys. La família de Lladonosa demana una pena de deu anys de presó i tretze de retirada del carnet. Ambdós sol·liciten ser rescabalades amb indemnitzacions més elevades a les que demana la Fiscalia en el seu conjunt. Està previst que el judici tingui lloc a començaments de febrer.

L’accident es va produir a les 23.48 hores del 17 de setembre del 2021 a la carretera A-22 quan l’acusat, que conduïa un vehicle Toyota Hilux, va impactar contra la motocicleta conduïda per Lladonosa, en la qual també viatjava Masip. “Van sortir projectats a 53 i 115 metres, respectivament, i la moto a 88 metres”, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic. Ambdós van morir a conseqüència dels politraumatismes que van patir. L’infractor, segons les acusacions, va fugir del lloc, “deixant les víctimes enmig de la via, i finalment va ser interceptat pels agents dos quilòmetres més lluny”. Concretament, segons van explicar els Mossos, una patrulla que es trobava en una gasolinera a l’N-240 situada paral·lela a l’A-22 va veure un totterreny circulant en sentit Lleida a molt baixa velocitat. Ràpidament, van anar a la recerca del vehicle i el van parar. Mentre feien les gestions, un testimoni els va explicar que a l’A-22, a prop d’on eren, s’havia produït un accident. Diverses patrulles van acudir al lloc i van localitzar els morts. El conductor va donar 0,83 mg/l en el test d’alcohol i positiu en cocaïna i altres drogues. Va ser arrestat. El jutge va decretar-ne l’ingrés a la presó però l’11 d’octubre d’aquell any l’Audiència va dictar la posada en llibertat.