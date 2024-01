Un festival a la recerca de personal

L’organització del festival Cruïlla, que aquest any recala al Baix Segre, ha posat en marxa els preparatius per a la celebració el 9 de març en les set poblacions que acolliran els concerts: Aitona, Seròs, Soses, la Granja d’Escarp, Torres de Segre, Massalcoreig i Alcarràs. A més d’artistes sobre l’escenari, serà necessari personal darrere de les barres de bars, per vendre i comprovar les entrades, per garantir la seguretat i per verificar els aforaments, entre altres tasques. Els promotors han començat a recollir currículums, i els ajuntaments també han posat fil a l’agulla per col·laborar-hi, atesa la importància de l’esdeveniment per a l’economia local: estan emetent bans per posar en contacte als interessats a treballar al festival amb l’organització.

Els consistoris actuaran com a mitjancers i rebran currículums en les properes setmanes. Consideren el festival com una gran oportunitat d’ocupació, encara que sigui puntual. El director de projectes singulars de Cruïlla, Gerard Birbe, va indicar que “serà necessari un important desplegament de personal”, encara que no va poder precisar encara la quantitat de contractes.Per la seua part, fonts municipals van indicar que ja s’han venut més de mil entrades i estan segurs que l’esdeveniment reunirà un nombrós públic. L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va afirmar que “hem de posar-nos les piles per a la preparació dels espectacles. A Aitona esperem aquell dia més de 3.000 persones. Cal tenir en compte que l’esdeveniment coincideix amb el Fruiturisme, encara que ja tenim entre 50 i 60 voluntaris que s’encarregaran d’actes relacionats amb les visites als arbres florits,” va assenyalar. Els alcaldes són conscients de l’important moviment de vehicles que comportaran els concerts i van avançar que vetllaran per controlar la circulació i habilitar aparcaments perquè els cotxes no causin molèsties o embussos.Una desena d’artistes i DJ se citaran al festival. Entre ells es troben Delafé, Renaldo & Clara, Miki Puig, David Carabén, Clara Peya, Stay Homas i Albert Pla. El preu de les entrades del festival oscil·la entre els 5 i 20 euros.