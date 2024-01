Mor un jove de 21 anys en un accident a Aitona

Un jove de 21 anys de Seròs va morir ahir a la nit després d’una sortida de via i xocar contra un talús a Aitona. Uns altres dos acompanyants van resultar ferits de diferent gravetat i van ser traslladats a l’Arnau de Vilanova de Lleida. L’accident es va produir passades les 22.00 hores de la nit a la carretera LP-7041 entre els quilòmetres 9.50 i 9, que va quedar tallada, en aquesta població del Baix Segre. Al tancament d’aquesta edició la via continuava tallada. Aquest és el tercer mort en accident de trànsit des que va començar l’any i el segon en dos dies. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, bombers i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El vehicle, un Seat Ibiza roig, que conduïa el jove qie va morir va quedar bolcat al mig de la calçada. Pel que sembla, els joves venien de Seròs, població que ahir va celebrar la Festa de les Apolònies. Un dels ferits greus és de la localitat pròxima de Mequinensa, al Baix Cinca. La densa boira en aquesta zona, juntament amb l’excés de velocitat van poder ser les causes de l’accident, segons fonts municipals. De fet, durant la nit, Trànsit va limitar la velocitat a vuitanta quilòmetres per hora en l’AP-2 entre els municipis de Castelldans i Juneda, i també calia circular amb precaució a l’A-2 entre Gomés i Soses i Artesa de Lleida i Aitona. La Generalitat va activar el protocol d’atenció psicològica als familiars dels implicats en l’accident.

Un conductor de 82 anys de Llardecans va morir a primera hora de la tarda de dissabte en una sortida de la via en un camí d’aquesta localitat del Segrià. Dissabte passat va morir una conductora de 48 anys de Castellbisbal en una col·lisió frontal al Camí de Montcada de Lleida.