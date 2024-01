Ivars de Noguera i Alfarràs, 25 dies sense internet ni mòbils

Les empreses i els ajuntaments d’Ivars de Noguera i Alfarràs estan indignats pels talls continus de telefonia mòbil i internet que pateixen des de fa tres setmanes. Es tracta de contínues incidències que els impedeixen treballar amb normalitat, tant en serveis públics com negocis, ja que no poden cobrar amb targetes, ni tampoc fer pagaments o comandes. L’alcalde d’Ivars de Noguera, Josep Magrí, va apuntar que la incidència estaria localitzada en un repetidor d’Alfarràs “amb problemes en la connexió”, va dir. Aquest repetidor pertany a la companyia Vodafone, encara que també dona cobertura i servei a d’altres com Orange o Movistar. Magrí va apuntar que han presentat queixes i “no són clars perquè ens diuen que hi estan treballant però seguim igual. És una autèntica vergonya que ens provoca un greu aïllament”. L’alcalde d’Alfarràs, Joan Carles Garcia, va apuntar que la incidència afecta gran part de la localitat i va destacar la “indefensió, ja que no ens atenen ni tenim resposta”. A Agramunt, el canvi d’ubicació d’una antena de Movistar ha provocat les queixes dels veïns, que no tenen cobertura o bé la tenen “molt feble”. La companyia va explicar que la nova antena té més trànsit de dades del que pot assumir i que d’aquí a dos mesos es resoldrà. Així mateix, la Granja d’Escarp també es va quedar ahir sense internet durant el dia.