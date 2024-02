El pare que es va emportar el nadó tutelat ja havia causat altres incidents

L’home que diumenge passat es va emportar a punta de pistola el seu fill de 2 anys d’un centre de menors de Lleida en el qual estava tutelat per la Generalitat ja havia amenaçat en altres ocasions professionals dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i està pendent de judici, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos d’Esquadra continuaven buscant ahir l’home, de qui s’ha dictat una ordre de detenció. Com va avançar SEGRE, els fets van ocórrer al CRAE Llars Infantils Torre Vicens quan l’home va fugir amb el petit després d’encanonar un vigilant i una educadora. Els responsables del centre van alertar immediatament la policia. Es tracta d’un cas complex. La policia portava diversos mesos treballant en la investigació després de rebre les denúncies per les sostraccions de diversos germans tutelats en diferents centres. Els investigadors sospitaven que la família havia fugit cap a França i anaven canviant periòdicament de localitat. Divendres van localitzar la mare i dos dels fills quan van tornar a Lleida i els van poder recuperar. Feia uns tres mesos que no els podien localitzar. Un altre germà de quinze anys, que es trobava en una situació idèntica, va ser trobat fa dies i ja va reingressar en un centre. Així mateix, els Mossos d’Esquadra estan provant de localitzar els quatre germans tutelats de quatre a onze anys que es van emportar els seus familiars el dia 19 d’un centre de Raimat. Sospiten que la mare se’ls podria haver endut a Romania. Pel que sembla, l’endemà de la sostracció la progenitora tenia una visita programada amb els nens i finalment no es va presentar. Sembla que els fills havien d’anar amb una família d’acollida al cap de pocs dies i la família biològica no ho veia bé.

És relativament habitual que es produeixin casos com aquests durant les visites pel rebuig dels progenitors que els seus fills estiguin tutelats.