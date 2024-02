Detenen un home a Alcarràs acusat d'utilitzar el seu bar per vendre drogues

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Alcarràs un home de 43 anys com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública. La policia, a través dels dispositius efectuats en els darrers tres mesos, va constatar que la persona investigada utilitzava el seu bar, situat al carrer Calvari del municipi, per vendre petites quantitats de droga a consumidors de la comarca. Els agents van muntar aquest dijous a la tarda un dispositiu en el qual van intervenir un dels compradors amb droga i després van escorcollar el local d'on en sortia. Un cop dins van localitzar l'investigat i van comissar vuit grams de cocaïna, dos embolcalls de speed i quatre de MDMA (èxtasi), per la qual cosa van efectuar la detenció.

A més, es va fer una entrada i perquisició al domicili del detingut. S'hi van trobar estris per embolcallar i preparar la droga en petites dosis per vendre-la després, una bàscula de precisió i 330 euros en moneda fraccionada.

El detingut, amb antecedents, passarà a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.