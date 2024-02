Polèmica entre consell del Segrià i famílies per la gestió del menjador escolar

La gestió del menjador escolar ha tornat a generar controvèrsia entre el consell del Segrià i algunes Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de diversos col·legis públics de la comarca, una polèmica que es repeteix cada vegada que l’organisme ha de renovar el servei. En l’actualitat, el consell està elaborant els nous plecs del concurs ja que s’acaba l’última pròrroga d’explotació que ara fan Comartel i Aramark.

Al Segrià hi ha unes 40 escoles el menjador de les quals gestiona l’AFA del col·legi, mentre que en unes altres 40 és el consell el que se’n fa càrrec. L’organisme ha ofert a totes les associacions de pares que s’integrin en el procés de licitació pública, una iniciativa que moltes famílies veuen com una manera de posar fi a la gestió directa que fins al moment porten a terme, bé contractant cuiners i monitors que es fan càrrec d’elaborar els menús i controlar els alumnes, o mitjançant professionals externs que elaboren els dinars i els porten als col·legis. Fonts del consell asseguren que les AFA no tenen personalitat jurídica per contractar ni empreses ni persones en virtut de la llei de contractes del sector públic i que si ho han fet és perquè l’organisme ha assumit la responsabilitat que, en última instància, recau en la conselleria d’Educació, que té pendent des de fa anys regular la gestió dels menjadors. “És un problema de legalitat ja que hi ha un buit a l’hora de definir el control d’aquesta funció”, asseguren.

Les mateixes fonts remarquen que si es dona un cas d’intoxicació greu, el responsable sempre serà el consell. Per la seua part, les AFA afirmen que és una manera de fer pressió per aconseguir que s’adhereixin a un servei de càtering, en la majoria dels casos de menor qualitat. A més, critiquen que només s’imposi aquesta pressió a les escoles públiques i no a les concertades ni a les privades i remarquen que la majoria tenen assegurat el servei per cobrir incidències.

El consell i les AFA van fer dimarts una reunió per atansar posicions en la qual l’organisme va oferir millorar ràtios de monitors, augmentar els productes de proximitat i ecològics i un expert en nutrició que supervisi els menús. En cas que les AFA finalment no accedeixin a participar en el procés de licitació que promou el consell, l’organisme estudia l’opció d’un possible retorn de competències sobre els menjadors escolars que gestionen les famílies al departament d’Educació “atenent la falta d’empara jurídica” a la qual s’enfronta l’organisme. A més, el consell comarcal insta la conselleria d’Educació a elaborar un decret en el qual reguli la gestió de les AFA als menjadors, segons van indicar els seus responsables.