Arxiven la investigació a l'alcalde per la compra de la rectoria al bisbat

La investigació que el jutjat de primera instància i instrucció de Balaguer va obrir l’any 2021 per determinar si l’alcalde de la Portella, Carles Català, va cometre algun tipus d’irregularitat al comprar per a la seua empresa l’antiga rectoria del poble al bisbat d’Urgell ha quedat arxivada de forma definitiva.

Aquestes diligències es van posar en marxa després d’una investigació prèvia de l’oficina antifrau de Catalunya i s’han tancat finalment al no trobar indicis de delicte en l’operació de compravenda.

Català va adquirir l’edifici per a la seua empresa al ser declarat en “ruïna imminent” el 2016

Antifrau va posar en marxa la primera investigació l’any 2020. La va obrir arran d’una denúncia i va indagar si Català va fer ús d’informació privilegiada com a alcalde que pogués beneficiar-lo en la compra de l’immoble. L’adquisició va tenir lloc després que, a començaments de l’any 2016, l’ajuntament de la Portella declarés l’edifici de l’antiga rectoria en “ruïna imminent” i instés la propietat a dur a terme una demolició parcial. Les diligències d’investigació posteriors no van veure delicte en l’actuació del primer edil, que en tot moment va assegurar que la compravenda es va fer de forma transparent. L’edifici, situat al carrer Pare Costes, ha estat recentment objecte de treballs per rehabilitar-lo.