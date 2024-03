Afectacions al trànsit a l'A-2 entre Alpicat i Alcarràs a partir de dilluns per les obres de rehabilitació del ferm

detail.info.publicated acn

La circulació de vehicles a l'A-2 entre Alpicat i Alcarràs es veurà afectada a partir d'aquest dilluns per obres de rehabilitació en el ferm de la via. D'aquesta manera, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible reprèn els treballs de millora globals de la via entre la comarca del Segrià i el límit d'Osca.

Concretament, les obres afectaran la circulació en sentit Barcelona entre els quilòmetres 454 i 457, els quals estaran tancats al trànsit fins el dia 15 de març. Els vehicles es desviaran per un carril que els operaris habilitaran en sentit contrari, on la circulació serà bidireccional. Així mateix, la circulació de transports especials estarà limitada a una amplada de 3,5 metres mentre es desenvolupin els treballs de millora.