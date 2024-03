La línia de Manresa guanya un 30% de viatgers en un mes

La línia de tren que uneix Lleida i Barcelona per Manresa (R12) ha guanyat un 30% de passatgers en un mes després de la posada en marxa de l’RL3, que cobreix la part del trajecte que comunica Lleida i Cervera. Des del passat 8 de febrer, les capitals del Segrià i de la Segarra compten amb un total de catorze freqüències, set en cada sentit. Això va ser possible amb l’entrada en servei de vuit noves circulacions, que es van sumar a les sis ja existents, en virtut de l’acord entre la Generalitat i el Govern central que implica que aquest últim assumeixi el cost de l’augment de les freqüències.

Fonts de Renfe van explicar ahir que l’RL3 ha comptat amb més d’11.500 passatgers en el seu primer mes. D’altra banda, l’R12 manté les sis circulacions entre Lleida i Barcelona i des del 8 de febrer ha rebut més de 25.500 usuaris. D’aquesta manera, els dos trajectes han registrat més de 37.000 viatgers l’últim mes. Les mateixes fonts van destacar que això representa un augment de la demanda del 29% respecte al mateix període de l’any passat, quan encara no estava operativa l’RL3.A més, la Generalitat preveu que a partir del proper mes de juny s’estreni la línia RL4, que implicarà un reforç dels horaris cap a Manresa. Una vegada estigui en marxa, haurà de decidir si manté els trens de l’R12 o bé els viatgers hauran de fer transbord a la capital del Bages per poder arribar fins a Barcelona. Aquesta possibilitat ha provocat queixes. Per la seua banda, Ferrocarrils espera assumir l’operativa de la línia de Manresa el 2025 amb nous trens.La Generalitat també s’ha compromès a estudiar la inclusió de la línia que uneix Lleida amb Barcelona per la costa (R13 i R14) i la de Montsó en el servei Rodalies, del qual ja forma part el tren de la Pobla.

Les capitals del Segrià i la Segarra compten ara amb catorze freqüències de tren, set en cada sentit

D’altra banda, la vaga convocada a Rodalies amb motiu del Dia de les Dones va afectar ahir l’RL3, R12, R13 i R14. Renfe va indicar que van circular el 85% dels combois.