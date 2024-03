Milers d'esquiadors a les estacions, que obriran totes fins a Setmana Santa

Milers d’esquiadors van omplir ahir les pistes d’esquí alpí i nòrdic del Pirineu després de les últimes nevades. El temporal ha deixat les estacions en les millors condicions possibles després de registrar-se gairebé un metre de neu nova. En aquest sentit, Baqueira va comptar amb més de 10.000 visitants, segons van indicar fonts de l’estació aranesa. D’altra banda, des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van assenyalar que Boí Taüll va rebre 1.900 esquiadors, Port Ainé en va acollir 1.600 i 750 van optar per Espot.

Les últimes precipitacions han permès que les estacions sumin importants gruixos i tots els dominis del Pirineu de Lleida tenen assegurada la temporada fins a Setmana Santa. A més, el nòrdic ha pogut obrir tots els dominis per primera vegada en aquesta temporada d’hivern. En el cas de les pistes de fons, el temporal va deixar gruixos d’entre 60 centímetres i un metre de neu, unes condicions que si la meteorologia acompanya preveuen mantenir de cara a la campanya turística de Setmana Santa. El director de Tuixent-la Vansa, Albert Nadal, va qualificar la temporada com a “acceptable” i va apuntar que aquest hivern han rebut uns 6.500 alumnes. A més, aquesta estació de nòrdic de l’Alt Urgell va comptar ahir amb un miler d’esquiadors i alguns van coincidir que va ser una bona jornada per disfrutar d’unes condicions “que ja feia temps” que no es donaven.