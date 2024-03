Planta solar per al regadiu en una pista de motocròs

L’antiga pista de motocròs de Corbins, actualment en desús, acollirà una planta solar amb una potència de 280 quilowatts per reduir la factura de la llum que paguen els regants d’unes 350 hectàrees, segons va explicar el regidor d’Agricultura, Joan Pujol.

L’ajuntament els ha arrendat aquests terrenys, situats a la zona de la Peixera, perquè la comunitat hi instal·li un parc solar i faci servir l’energia per bombar aigua. La presa a la Noguera Ribagorçana, que funciona amb un bombatge elèctric, és a uns 70 metres de desnivell. Això comportarà un estalvi de gairebé el 60 per cent del cost energètic.

Permetrà estalviar el 60% en despeses d’electricitat en bombatges per salvar un desnivell de 70 metres

Segons Pujol, el projecte ja compta amb el beneplàcit de les conselleries d’Acció Climàtica, Cultura i Territori. Urbanisme no ha posat inconvenients a aquesta instal·lació, que haurà d’estar en marxa a la campanya de reg de l’any 2025. Aquesta comunitat de regants es va constituir a primers de la dècada dels noranta del segle passat i es dediquen a la producció de fruita dolça al pla de Corbins.Pujol va indicar que el consistori va decidir arrendar aquests terrenys perquè la instal·lació esportiva estava en desús i no se’n treia cap rendiment. Per habilitar els terrenys i construir la planta, els pagesos implicats sol·licitaran un crèdit que s’amortitzarà en un termini de deu anys. “La intenció és que es pugui fer front a la pujada de preus d’aigua i llum”, va dir.

Obres al sector 3 de Pinyana per modernitzar 1.880 hectàrees

La modernització del reg a Corbins s’emmarca dins de les obres del sector 3 de la comunitat de Pinyana per a la modernització d’un total de 1.880 hectàrees d’aquest municipi i també a Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella, amb una inversió de 25 milions que beneficiarà 673 regants. La intervenció començarà aquest mateix any, ja que ha d’estar llesta l’estiu del 2026 per rebre fons procedents de la Unió Europea a través del programa Next Generation. De fet, la comunitat de regants de Pinyana ja ha firmat amb Tragsa (Empresa De Transformación Agraria) l’inici de les obres, que comportaran la construcció de basses per regar per gravetat sense necessitat de bombatges.De moment, ja s’han modernitzat 1.500 hectàrees de l’Horta de Lleida i queden pendents altres sectors per implantar la modernització de les gairebé 14.000 hectàrees d’extensió d’aquest reg històric.El passat 11 de març, la secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, va formalitzar l’acord amb les comunitats de regants de l’Aragó i Catalunya i de Pinyana per abordar obres de modernització abans que acabi aquest estiu i que estiguin enllestides d’aquí a un any i mig.