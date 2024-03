Assalten l'església i s'emporten els donatius

Els Mossos d’Esquadra van obrir ahir una investigació per localitzar els responsables d’un robatori a l’interior de l’església de Corbins. Els fets van tenir lloc entre la tarda i dimarts a la matinada, segons van informar fonts policials. Així mateix, des de la parròquia van explicar que els assaltants van esbotzar la porta d’accés al temple i “ho van regirar tot”. Els lladres van entrar dins de la sagristia de la parròquia i van treure tots els calaixos i el que hi havia a dins. Finalment, també van rebentar el calaix per als donatius. “Es van emportar els diners recollits en les últimes misses, que no eren gaires”, van afegir. Així mateix, van lamentar que els danys causats a l’església per cometre el robatori “seran més abundants que el que s’hagin pogut emportar”.

Ahir al matí el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, es va desplaçar fins a la parròquia de Corbins per parlar amb el rector i conèixer de primera mà el que havia passat. Les mateixes fonts van assenyalar que els lladres no havien tocat cap dels elements de l’eucaristia.Les esglésies han estat objecte del desig dels lladres en més d’una ocasió recentment. Al novembre, uns desconeguts van causar destrosses de matinada a l’intentar entrar a robar a l’església Santa Maria de Gardeny de Lleida. A Cervera, la casal parroquial i la rectoria van patir l’any passat quatre robatoris i els Mossos van arrestar un home després de robar a plena llum del dia el sagrari de l’església de la Pobla de Segur.