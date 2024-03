Busquen nous gestors per reobrir l'agrobotiga d'Alfés

Tant la cooperativa com l’ajuntament d’Alfés busquen famílies o particulars que puguin reobrir l’agrobotiga, tancada des del dissabte passat, dia 23, i que ha deixat la localitat sense establiment on comprar aliments bàsics com ous, verdures o fruites. Segons responsables de la cooperativa, l’ajuntament ha emès bans a la localitat i poblacions veïnes per trobar algú que es faci responsable d’aquest negoci que es va obrir fa gairebé 12 anys. De moment, ja s’hi han interessat una parella de Granyena de les Garrigues, que va visitar les instal·lacions dilluns passat, i algunes persones de Lleida, encara que no s’ha pres cap decisió en aquest sentit “fins a trobar una persona que estigui definitivament compromesa a assumir la responsabilitat de gestionar el negoci”.

“La reobertura de l’agrobotiga és vital per als veïns de la tercera edat que no poden desplaçar-se a altres comerços pròxims de la capital, com fan d’altres”, va explicar l’alcalde, Joel Falcó. “Tenir una botiga al poble facilita que surtin de casa a fer les seues compres i fins i tot que facin exercici”, va afegir. Arran del tancament del negoci només queden obertes la botiga de la gasolinera i el bar, “però a la gasolinera només es pot comprar pa, refrescos o rebosteries”. Per la seua banda, fonts de la cooperativa van remarcar que és important que l’agrobotiga estigui oberta ja que “a més de ser un punt de venda de l’oli que es produeix a la localitat també es ven pa del Forn Garrigues, amb seu a Artesa de Lleida, que l’elabora amb procediments artesans”.

De moment ja hi ha anat una parella de les Garrigues interessada a reobrir l’establiment

A l’establiment hi ha hagut tres responsables, l’últim, una dona que ha estat al capdavant del negoci durant més de tres anys. Tant el consistori com la cooperativa esperen trobar un relleu com més aviat millor i confien que la proximitat de Lleida sigui un factor favorable a l’hora que algun interessat es decideixi.“Volem reobrir com més aviat millor, encara que sabem que hi ha inconvenients ja que s’ha de ser autònom, l’horari és el comercial i portar una botiga sempre requereix molta dedicació, encara que sempre queda el tracte directe amb els clients”, van indicar les mateixes fonts.