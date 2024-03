La Diputació actuarà per frenar la degradació del temple d'Avinganya

El convent va ser seu de la reunió de pobles per promoure espais naturals el passat dia 13. - X.R.

El monestir d’Avinganya, a Seròs, necessita una sèrie d’intervencions per frenar la degradació i garantir l’estabilitat de diversos elements estructurals, segons han determinat els tècnics de la Diputació, propietària de monument. Són diverses les actuacions que calen per a la consolidació i l’adequada protecció dels agents atmosfèrics. Segons els estudis dels experts, s’han detectat diverses esquerdes verticals a la torre andalusina, mentre que al mur del segle XVIII s’ha observat una erosió del terreny sobre el qual se sustenta, cosa que el deixa descalçat en alguns trams.

Al sector oest, la façana també presenta esquerdes a l’edifici residencial. Pel que respecta al claustre, han detectat pèrdues del material que uneix els maons, on també s’ha desprès el revestiment. A més, és necessari actuar al mur que tanca l’ala est del claustre, una actuació que va associada a una intervenció arqueològica que es farà sense utilitzar maquinària. Els tècnics asseguren que tots els elements descrits necessiten ser consolidats per evitar despreniments en un futur, ja que les patologies que es presenten tenen una evolució progressiva en el temps a l’estar exposades a la intempèrie i a la meteorologia.

Els operaris centraran la seua actuació en el sanejament, recuperació i recomposició de materials. A més, se sanejaran les esquerdes amb aire a pressió per tornar-les a ajuntar mitjançant la injecció d’una barreja de ciment, aigua i calç. D’altra banda, també s’actuarà a les conduccions de recollida d’aigua per evitar humitats i en el manteniment de les zones verdes. En l’actualitat, l’edifici de l’església es troba rehabilitat per diverses intervencions que es van dur a terme als anys noranta i també algunes zones del claustre.La construcció del convent de Seròs es remunta al segle XIII i va acollir la primera fundació de l’orde dels trinitaris de la Península.