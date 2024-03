Millores a la instal·lació d'emergència nuclear

L’ajuntament de Maials ha abordat diverses millores a l’estació de classificació i desinfecció en cas d’emergència nuclear (ECD), ubicada a les piscines municipals, finançada amb diverses subvencions, segons va anunciar l’alcalde de la població, David Masot. S’han fet actuacions per millorar la pavimentació exterior dels vestidors i dutxes, així com el canvi en l’enllumenat extern i el canvi de tancaments a les portes, entre altres reformes a les instal·lacions com el mobiliari dels vestidors. Aquesta intervenció ha suposat un cost de gairebé 60.000 euros.

Les instal·lacions serveixen de base per actuar davant d’emergències nuclears en cas d’accidents a la central d’Ascó, a uns vint quilòmetres del municipi, a través del Pla d’Emergències Nuclears a Tarragona (PENTA).