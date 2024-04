L'amo de Cal Macià no la vendrà fins que no li autoritzin una obra

L’ajuntament d’Alcarràs no ha pogut comprar encara Cal Macià, la casa a Vallmanya que va pertànyer a la família de l’expresident Francesc Macià. L’edifici buit segueix en mans d’un particular, tres mesos després de l’acord perquè el consistori l’adquirís i rehabilités amb 920.000 euros de la Diputació i la Generalitat. L’alcalde, Gerard Companys (Junts), va explicar que això és a causa que el propietari de l’immoble rebutja vendre’l fins que el municipi no li autoritzi una obra: la construcció de camps clos al voltant de finques agrícoles per evitar que els conills danyin cultius.

El camp clos inclouria terrenys pròxims a la carretera L-800 i a un curs natural. Això últim suscita dubtes a l’ajuntament sobre si la normativa urbanística i la inundabilitat permeten autoritzar-lo. El propietari haurà d’obtenir informes favorables de la direcció general de Carreteres de la Generalitat i de l’Agència Catalana de l’Aigua per obtenir la llicència municipal d’obres. Mentre no la tingui, rebutja vendre la casa, segons el primer edil.“És un imprevist quan la compra de la casa ja estava encarrilada”, va afirmar l’alcalde, que va recalcar que el consistori “intenta desencallar la situació com més aviat millor” per evitar que el deteriorament de l’edifici avanci després de les últimes pluges. Ja té la meitat de la teulada enfonsada i l’aigua es filtra a l’interior.Per la seua part, la plataforma Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya va criticar ahir que, després que l’ajuntament, la Diputació i la Generalitat anunciessin el passat 23 de desembre l’acord per adquirir i rehabilitar l’edifici, la compravenda encara no s’hagi fet. Tampoc no s’ha fet efectiva la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de lloc històric. L’entitat tem que un canvi en el govern de la Generalitat després de les eleccions del 12-M deixi els compromisos per salvar Cal Macià “en paper mullat” i reclama celeritat per complir-los.