El municipi regularitza els horts socials venuts o llogats sense permís

Alfarràs ha començat a regularitzar la situació d’una cinquantena d’horts municipals per posar-los a disposició de les famílies que els necessitin. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, “ho fem partint de l’ordenança que hem ratificat per posar ordre a tot el batibull de contractes que hi havia fins al moment”. El consistori ho va fer després de constatar que una vintena s’havien venut de forma irregular, s’havien rellogat o s’havien destinat a cultius per als quals no estaven destinats com, per exemple, arbres fruiters. Aquesta situació va obligar a crear una normativa que també posi fi als traspassos irregulars entre veïns.

Els horts urbans existeixen a Alfarràs des de fa més de cinquanta anys i la seua primera finalitat va ser que les famílies poguessin plantar hortalisses per al seu propi proveïment. Tenen prioritat les que tenen més necessitats econòmiques. Hi ha casos en què els horts han passat de pares a fills, que han mantingut aquesta activitat.

Els horts existeixen des de fa més de 50 anys i la seua primera finalitat era l’autoproveïment

En l’actualitat, alguns es troben molt degradats o en desús. Segons Garcia, s’atendrà una petició per cada hort i, si hi ha més d’una sol·licitud per finca, es procedirà a un sorteig per assignar-la. “Cal posar ordre, ja que hi ha contractes i cessions caòtiques, i cal regularitzar els costums assumits des de fa mig segle”, va puntualitzar l’alcalde. Els tècnics municipals han fet fotos de cada hort perquè els interessats puguin veure’ls abans de sol·licitar-los. “Amb l’ordenança es concreten els preus, el temps d’arrendament i el que queda fora de la producció agrícola en cada parcel·la”, va remarcar el primer edil.