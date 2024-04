El port sec de Tamarit duplicarà el trànsit ferroviari de mercaderies a Lleida

El port sec que promou l'empresa lleidatana Ponentia a Tamarit de Llitera, i que d'aquí a unes setmanes obtindrà el vistiplau definitiu del Govern d'Aragó, iniciarà les operacions amb una graella de viatges diaris a París, el túnel de Calais, Milà, Colònia i els ports de Barcelona i Tarragona, més dos connexions setmanals amb la Xina.

L’entrada en funcionament de la plataforma logística que l’empresa lleidatana Ponentia Logístics promou a Tamarit de Llitera duplicarà el trànsit ferroviari de mercaderies al corredor de Saragossa a Lleida, segons indica la documentació del projecte.

L’informe sobre l’avaluació ambiental del projecte preveu que la plataforma generi “un nombre de trens expedits previst de 10 composi­cions al dia”, la qual cosa equival pràcticament a duplicar el trànsit actual.“Es preveu l’expedició de trens a la línia 200 Madrid Chamartín-Barcelona Estació de França, pròxim a l’estació de Tamarit-Altorricó”, per “materialitzar un punt de càrrega per al transport internacional” de productes d’origen agrícola i carnis frescos de les demarcacions de Lleida i d’Osca.Les previsions dels promotors, que comptaran d’aquí a uns dies amb l’aprovació d’un instrument PIGA (Pla d’Interès General Autonòmic) del Govern d’Aragó que comporta una agilitació dels tràmits administratius, apunten a iniciar a mitjans de maig els treballs de moviment de terres, que es prolongaran durant nou mesos, per començar a continuació la urbanització i poder operar a partir del maig del 2026.

Els estudis preveuen que la plataforma logística pugui generar un trànsit de “deu composicions al dia”

De fet, es preveu que el pla PIGA marcarà un termini d’execució de vint-i-quatre mesos, tot i que Ponentia planteja tenir-lo acabat en un període d’entre divuit i vint. A partir de llavors, la plataforma logística començaria a operar amb un servei diari en cada sentit amb París, el túnel de Calais, Milà i Colònia, un altre en direcció als ports de Barcelona i de Tarragona i dos combois setmanals de l’anomenada Ruta de la Seda, la línia ferroviària de poc més de 13.000 quilòmetres que enllaça Madrid i la ciutat xinesa de Yiwu.El projecte inclou una estació de contenidors i, “per dotar-la d’una operativitat màxima”, efectuar “connexions en els dos sentits de la línia, de manera que es puguin rebre i expedir trens tant cap a Barcelona/Mediterrània/França per Portbou, com cap a Algesires/Madrid/Irun”.La Direcció General de Transports ha avalat el projecte de la plataforma amb un informe favorable en el qual únicament aporta com a excepció que en la posada en marxa del complex s’hagi de tenir en compte que estarà “afectat pels serveis aeronàutics de l’aeroport Lleida-Alguaire”, els quals “no podran vulnerar”.Aquest posicionament contrasta amb el que l’executiu autonòmic manté en relació amb el transport de viatgers per aquesta mateixa línia, en la qual fa tres anys que força la interrupció del servei Saragossa-Lleida a Binèfar.

Renfe no ofereix dades de circulacions per la via a l’operar-hi diverses companyies privades com Maersk, MSC o Medway, tot i que la xifra mitjana de trànsits se situa entorn de la dotzena diària, concentrada en horari nocturn i en els dies feiners i amb una variada gamma de gèneres entre els quals destaquen l’enviament d’automòbils i carn refrigerada cap al port de Barcelona i el de soja per fabricar pinso en direcció oest.

Una plataforma per carregar quatre trens alhora

El projecte de la plataforma logística ocupa una superfície de 141,3 hectàrees al terme municipal de Tamarit de Llitera, amb el gruix en un subsector de 139,2 “en parcel·les actualment destinades a usos agraris, entre el polígon de La Vispesa i les finques de La Melusa”, que inclou una zona industrial i la plataforma, d’una banda, i “el desenvolupament d’una terminal ferroviària intermodal amb fun­ciones de port sec”. Aquesta última zona, d’unes vint hectàrees d’extensió, inclourà un feix de recepció i expedició de cinc vies amb apartador i amb capacitat per a combois de fins a 750 metres de longitud. La platja de vies està dissenyada amb prou capacitat com per permetre la càrrega simultània de quatre trens, amb línies d’accés per a tràilers. A la zona d’edificis annexos es contempla instal·lar una duana-zona franca, una àrea per a contenidors amb motor refrigerador i una altra de serveis ferroviaris.

Parcel·les per a empreses i habitatges per a 360 veïns

El projecte inclou dos tipus d’actuacions immobiliàries la venda de les quals aportaria als promotors fons per finançar-lo. “La plataforma logística va orientada a l’ordenació de parcel·les in­dustrials de gran superfície, entre els 30.000 i els 60.000 metres quadrats”, a les quals l’informe d’avaluació es refereix com “deman­ades al territori i fàcilment comercialitzables per a usos industrials i/o logístics”. Un altre sector, de 2,1 hectàrees, “comprèn els terrenys desti­nats a usos residencials l’objectiu dels quals és complementar, al municipi de Tamarit, la previsible demanda d’habitatge que generarà” el complex amb prou immobles per a 360 habitants. Es localitza al sud del nucli ur­bà, al costat de la zona d’equipaments de les àrees esportives, les piscines i l’institut, i es distribuiria entre habitatges unifamiliars i edificis col·lectius de fins a quatre altures.