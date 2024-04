La Sareb ofereix sòl a 35 municipis per a equipaments i usos socials

La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (més coneguda com la Sareb o “banc dolent”) ofereix a 35 ajuntaments lleidatans la possibilitat de comprar prop d’un centenar de parcel·les de sòl en els seus respectius municipis per destinar-les a equipaments públics i usos socials. Així ho va confirmar l’entitat, que va afirmar haver mantingut ja reunions amb una desena de consistoris lleidatans des del mes de gener passat per abordar possibles compravendes de terrenys. Va afegir que les negociacions més avançades són les que manté amb les corporacions locals de Tremp, Vilagrassa, Canejan, Castellnou de Seana o la Granadella.

La Sareb va afirmar que la majoria d’aquests terrenys estan qualificats com a sòl residencial i que els ofereix als ajuntaments en condicions “avantatjoses”. Va afegir que els usos que els consistoris poden donar a aquests terrenys van des de la construcció d’equipaments com centres de salut, parcs infantils, jardins i aparcaments fins a “la construcció d’allotjaments per a famílies vulnerables i per a treballadors agrícoles temporers allà on la normativa ho permeti”. Alcarràs, la Pobla de Segur i Tàrrega són alguns dels municipis on la Sareb ofereix una extensió de sòl més gran en venda als ajuntaments.Aquests terrenys en venda procedeixen d’actius transferits a la Sareb per vint-i-quatre antigues caixes d’estalvis, i que ara l’entitat ofereix a més de mig centenar de municipis de tot Espanya.Fonts de la Sareb van explicar que aquesta oferta de sòl als ajuntaments se suma a altres línies de treball en col·laboració amb els ens locals, com convenis de cessió d’habitatge per a lloguer social i emergència habitacional i ofertes de compra preferent d’habitatges per destinar-les a lloguer social.