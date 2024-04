El Tren dels Llacs arranca amb cent turistes i espera un 95% de reserves

Un grup d’amics de Sant Pere de Ribes que no es van voler perdre el primer trajecte de la campanya. - GERARD HOYAS Un grup d’amics de Sant Pere de Ribes que no es van voler perdre el primer trajecte de la campanya. - GERARD HOYAS Un grup d’amics de Sant Pere de Ribes que no es van voler perdre el primer trajecte de la campanya. - GERARD HOYAS Un grup d’amics de Sant Pere de Ribes que no es van voler perdre el primer trajecte de la campanya. - GERARD HOYAS Un grup d’amics de Sant Pere de Ribes que no es van voler perdre el primer trajecte de la campanya. - GERARD HOYAS Un grup d’amics de Sant Pere de Ribes que no es van voler perdre el primer trajecte de la campanya. - GERARD HOYAS

Un centenar de passatgers van estrenar ahir la nova temporada del Tren dels Llacs animats pels atractius que suposa muntar al comboi històric i el paisatge del trajecte. La temporada s’allargarà fins al 26 d’octubre i el tren farà un total de 28 circulacions, 24 de les quals amb el tren històric, mentre que el Panoràmic funcionarà els dies 20 i 27 de juliol i 3 i 10 d’agost. Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) preveu millorar l’afluència de passatgers respecte a l’any passat, quan es van assolir els 5.482 viatgers. El director de la línia de Lleida-la Pobla, Emili Monsó, va apuntar que les perspectives són molt altes perquè ja es registren bones reserves i “confiem a assolir una bona dada d’ocupació en aquest tren turístic, que se situarà per sobre del 95%”. El tren turístic dels Llacs es va posar en marxa el 2009 i des d’aleshores l’ocupació sempre ha anat a l’alça, tret dels dos anys de pandèmia.

D’aquesta manera, van estrenar la campanya grups de visitants arribats des de diferents punts de la geografia catalana i també francesos, encara que no van faltar turistes lleidatans que van aprofitar el primer dia de la temporada per fer una sortida en família. De Sant Pere de Ribes, Canet de Mar, Vic o Torrelló, la majoria havien contractat el pack turístic, passaven la nit a la Pobla de Segur i tenien previst visitar la fàbrica de licors Portet, el Molí d’Oli, la Casa Mauri o el municipi de Salàs per veure les pintoresques botigues, i el museu o la Torre de Barta. La majoria dels viatgers pujaven a un tren d’aquestes característiques per primera vegada. “Som aficionats als trens i estem contents de viure aquesta experiència”, va dir la Maribel de Miguel, de Canet de Mar. Veïns de Torelló també aficionats al ferrocarril es van expressar en els mateixos termes.

Últimes hores d’esquí a Port Ainé en plena punta de calor

L’estació d’esquí de Port Ainé, al Sobirà, va celebrar ahir la divertida cursa popular del Gall Fer (End Of Season) per clausurar la temporada d’hivern. Van participar-hi uns 90 esquiadors i es va habilitar una petita bassa o piscina en què els esquiadors podien acabar la cursa. La prova, gratuïta i oberta a tots els públics, va comptar amb un recorregut per una pista blava i una de verda. Si els primers esquiadors, amb esquís o planxa de surf, van optar majoritàriament per la línia de meta normal, els últims a fer-ho van escollir la piscina. Amb un sol radiant, les temperatures en augment convidaven a provar sort entrant per la línia d’arribada de la piscina. Això va animar la zona d’arribada, i molt, amb curiosos que no volien perdre’s l’espectacle de veure els esquiadors travessant la piscina. Avui serà l’estació d’Espot la que acollirà la festa de final de temporada, l’Espot Tamarro Race, una cursa popular d’obstacles, gratuïta i apta per a tots els nivells en la qual, durant tot el recorregut, els participants han d’esquivar els obstacles com a esquiadors professionals. Ambdós complexos del Sobirà donaran per tancada la temporada d’hivern aquest cap de setmana.D’altra banda, a l’estació de Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, un miler d’esquiadors van aprofitar el penúltim cap de setmana de neu, amb unes temperatures altes. El complex preveu tancar el cap de setmana que ve, malgrat que durant la setmana l’estació romandrà tancada.